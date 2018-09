Serena Williams sagte für Peking ab und beendete Saison

Die China Open müssen mit Serena Williams auf einen weiteren großen Namen verzichten. Die US-Open-Finalistin sagte ihr Teilnahme für das mit 8,2 Millionen Dollar dotierte Tennis-Turnier in Peking ab und beendete damit erneut vorzeitig ihre Saison. Für die 37-jährige US-Amerikanerin ist es das vierte Mal in Folge, dass sie nach dem Major in ihrer Heimat kein Turnier mehr spielt.

SN/APA (AFP)/KENA BETANCUR Williams wirft bis zum Jahresende den Schläger hin