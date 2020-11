Siege in Serie gegen die Legenden

Nach dem Erfolg über Novak Djokovic denkt Dominic Thiem an die Nummer eins.

Die ATP Finals in London bekommen ein neues Siegergesicht. Das stand schon vor dem Endspiel am Sonntagabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) zwischen Dominic Thiem und Daniil Medwedew fest. Österreichs Tennisstar rang in einem dramatischen Halbfinale Novak Djokovic 7:5, 6:7(10), 7:6(5) nieder und setzte damit eine eindrucksvolle Serie fort.

Thiem hat nun fünf seiner jüngsten sieben Duelle mit Djokovic gewonnen, drei seiner vergangenen vier mit Rafael Nadal und fünf seiner vergangenen sechs mit Roger Federer für sich entschieden. Zudem ...