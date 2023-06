Sinja Kraus in zweiter Wimbledon-Quali-Runde

Sinja Kraus hat erstmals in ihrer Karriere in der Qualifikation eines Major-Turniers eine Runde gewonnen. Die 21-jährige Nummer zwei Österreichs bzw. 193. im WTA-Ranking drehte am Dienstag in Wimbledon das Match gegen die als Nummer 12 gesetzte Spanierin Aliona Bolsova und siegte nach 2:25 Stunden 5:7,6:4,6:2. Sie trifft nun auf Raluka Serban aus Zypern. Für einen Platz im Hauptfeld muss sie noch zwei Mal gewinnen.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Sinja Kraus in zweiter Runde der Wimbledon-Qualifikation

Bei den Männern sind am Mittwoch Dennis Novak und Jurij Rodionov jeweils in der zweiten Qualifikationsrunde im Einsatz.