Skigrößen verneigen sich vor Mikaela Shiffrin

So unwirklich der Siegrekord der Ausnahmekönnerin scheint, so weit sind die ÖSV-Damen von ihren Ansprüchen entfernt. Zumindest einen kleinen Lichtblick gibt es.

Eine unbesiegbare Mikaela Shiffrin und ein ÖSV-Team, das - großteils vergeblich - um den Anschluss an die Weltspitze kämpft - im Skiweltcup der Technikerinnen ist alles beim Alten. Mit ihrem 84. Weltcupsieg, dem neunten in dieser Saison, kam die US-Amerikanerin in Kronplatz Rekordhalter Ingemar Stenmark bis auf zwei nahe. Die Frage ist längst nicht mehr, ob, sondern wann Shiffrin diese Marke übertrifft. Und wo liegen die Grenzen der Ausnahmeathletin?

"Ich war müde und weil ich müde war, war ...