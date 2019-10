Spanier Carreno Busta Auftakthürde von Thiem in Shanghai

Dominic Thiems erste Hürde im Tennis-Masters-1000-Turnier in Shanghai ist Pablo Carreno Busta. Der Spanier zog am Montag mit einem knappen 6:3,2:6,6:4-Erfolg gegen den Chinesen Zhang Ze in die zweite Runde ein. Dort steigt der ÖTV-Star nach seinem Peking-Triumph ins Geschehen ein. Gegen Carreno Busta hat Thiem eine tolle Bilanz, alle fünf bisherigen Duelle auf Top-Ebene konnte er gewinnen.

SN/APA (AFP)/STR Pablo Carreno Busta trifft in Runde 2 auf Thiem