Die Ansprüche an eine Nummer vier der Welt sind sehr groß. Diesen ist Österreichs Tennisstar in Wimbledon nicht gerecht geworden. Das wird sich aber schnell wieder ändern.

Es ist jener Belag, auf dem er sich schwertut. Und ihm gegenüber stand ein echter Rasenspezialist. Dass Dominic Thiem also in der ersten Runde von Wimbledon gegen Sam Querrey verliert, ist keine große Überraschung. Enttäuschend war dennoch, wie Österreichs Tennisstar die Niederlage vor allem im vierten Satz über sich ergehen ließ. Vergebene Chancen zuvor hin oder her - nach einem sehr guten Start so einzubrechen, das darf einer Nummer vier der Welt nicht passieren. Es mag aufgrund der Aufschlagstärke und des Auftretens des 1,98 Meter großen US-Amerikaners schlimmer ausgesehen haben, als es war. Thiem den Willen abzusprechen wäre nicht seriös. Aber dass ihm zumindest die Ideen gefehlt haben, Querrey über das gesamte Match einen Kampf zu liefern, das war offensichtlich. Oder fehlen dem 25-Jährigen dazu die Möglichkeiten auf dem Belag?

Es gibt also noch viel zu arbeiten, wenn er die Federers, Nadals und Djokovics dieser Tenniswelt vom Thron stoßen will. Eines darf man sich aber sicher sein: Schon in Hamburg und Kitzbühel sowie dann auf der US-Hartplatz-Tour wird man wieder einen anderen Dominic Thiem sehen.