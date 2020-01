Die Zusammenarbeit und Trennung lässt kritische Fragen aufkommen. Das gescheiterte Experiment hat in der öffentlichen Wahrnehmung leider zwei Verlierer.

Als "Kasperltheater" bezeichnen viele Tennisfans die völlig überraschende Trennung von Dominic Thiem und Thomas Muster. Tatsächlich wurde die Öffentlichkeit für blöd verkauft. Was am 8. Jänner vom Tennis-Traumpaar selbst voller Euphorie verkündet wurde, ist am 25. Jänner nicht mehr gewesen ...