Der österreichische, wehmütige Blick nach Roland Garros

So große Erfolge es dank Dominic Thiem in der Vergangenheit bei den French Open zu bejubeln gab, so sehr schmerzt die aktuelle Situation im heimischen Tennis.

Ein abermals denkwürdiges Duell zwischen Novak Djoković und Rafael Nadal, der womöglich zum letzten Mal in Paris aufgeschlagen hat. Jungstars wie Carlos Alcaraz, die sich anschicken, ebendiesen Legenden den Rang abzulaufen. Alexander Zverev und seine so dramatisch gestoppte Jagd nach dem ersehnten ersten Grand-Slam-Titel. Iga Świątek, deren Unbesiegbarkeit nur mehr vom einstigen Wunderkind Cori Gauff im Finale geprüft werden kann. Roland Garros schreibt auch heuer viele Geschichten. Und doch ist aus österreichischer Sicht sehr viel Wehmut dabei. Einerseits ist Dominic ...