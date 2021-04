Dass Österreichs Tennisstar zu seinen (körperlichen?) Problemen schweigt, ist sein Recht, macht den Weg zurück aber nicht leichter. Zutrauen darf man ihm dennoch alles.

Dass Dominic Thiem nicht wie geplant in Monte Carlo in die Sandplatzsaison startet, kam überraschend. Er sei noch nicht zu 100 Prozent bereit, sagt er. Es sei nicht so schlimm, das eine oder andere Turnier auszulassen, sagt Trainervater Wolfgang. Okay. Aber was genau ist der Grund dafür, dass er nun zwei Wochen hat pausieren müssen? Darüber wird geschwiegen. Das ist sein gutes Recht, jedoch auch Nährboden für Spekulationen. Das bereitet ihm offensichtlich weniger Probleme als seine aktuelle Verletzung(?), ist jedoch ...