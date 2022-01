Der nicht beliebteste, aber wahrscheinlich beste Tennisspieler aller Zeiten ist nach einem Gerichtskrimi mit den australischen Behörden an dem Scheideweg in seiner Karriere angekommen.

Zum ersten Mal hat Corona in die Karriere eines Sport-Superstars erheblich eingegriffen. Mit dem Urteil eines australischen Gerichts, dass Novak Djokovic nicht an den Australian Open in Melbourne teilnehmen darf und ausreisen muss, hat das gleich mehrere Niederlagen für den Serben zur Folge: Er darf nicht an seinem Lieblingsturnier in Melbourne, das er neun Mal gewonnen hat, teilnehmen. Und egal, wie man zur Impfung steht: Einige weitere große Turniere in coronageschwächten Ländern haben angekündigt, nur noch Geimpfte spielen lassen zu ...