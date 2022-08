Die schönen Erinnerungen an heimische Tennisfeste

Mit dem Aus von Dominic Thiem am ersten Spieltag der US Open in New York ist kein Aktiver aus Österreich mehr in einem Einzelbewerb des letzten Grand-Slam-Turnieres des Jahres vertreten. Aber Thiems Abgang von jenem Turnier, das der 28-Jährige 2020 gewonnen hat, macht Hoffnung, dass im nächsten Jahr auf höchster Tennisebene spielerisch wieder der Sprung in die zweite Turnierwoche gelingt. Und nach der Meinung von ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer stehen schon die nächsten hoffnungsvollen Talente in den Startlöchern. Aber das wird ...