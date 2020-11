Mit seinem fünften Sieg gegen Novak Djokovic hat Dominic Thiem das Endspiel der ATP-Finals in London erreicht. Die Entwicklung nach dem US-Open-Triumph ist erstaunlich.

Gegen die Besten der Welt bestehen und sie in die Knie zwingen. Für Dominic Thiem kein Problem. Vier Matchbälle im zweiten Satz gegen einen Novak Djokovic vergeben und dann im dritten Satz zurückschlagen - auch das ist kein Problem. Rückschläge machen dem Niederösterreicher nichts mehr aus. Immer ist der Blick fokussiert nach vorn gerichtet. Das ist der aktuelle Dominic Thiem. Der Erfolg beim US Open hat ihn scheinbar noch stärker und selbstbewusster gemacht. Die Selbstverständlichkeit und der glaube an sich ...