Österreichs Tennisstar lässt nach seinem enttäuschenden Auftritt bei den Australian Open Fragen unbeantwortet. Das ist natürlich sein Recht. Doch liegt es an ihm diese zu beantworten. Am besten in bekannter Art und Weise.

Als Zuschauer war man froh, als das Match von Dominic Thiem vorbei war, denn es war Österreichs Tennisstar nicht würdig. Vorab sei festgestellt: Niemand ist "eine Maschine" (O-Ton Thiem), weder körperlich noch mental. Und bei nicht 100-prozentiger Fitness ist man im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers chancenlos. Dennoch darf man nach Thiems rätselhaftem Auftritt folgende kritische Fragen stellen: Warum tritt er, offensichtlich gehandicapt, überhaupt an oder warum wirft er nicht vorzeitig das Handtuch? Weil ein Champion immer an seine Chance ...