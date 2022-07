Diese Mentalität ist außergewöhnlich: Wie Filip Misolic in Kitzbühel die Herzen erobert

Bei nur einem Turnier hat das rot-weiß-rote Tennis einen neuen Publikumsliebling gewonnen. Die Klasse und Reife des 20-jährigen Steirers kann die Basis einer erfolgreichen Karriere sein. Bleibt zu hoffen, dass Dominic Thiem die weiter großen Herausforderungen seines Comebacks so meistert wie Misolic sein allererstes ATP-Turnier.

Das österreichische, international zuletzt in die Zweitklassigkeit abgedriftete Tennis hat eine neue Perspektive. Filip Misolic heißt jener 20-jährige Steirer, der in Kitzbühel die Herzen der Fans eroberte. Der Allrounder beeindruckt nicht nur mit seiner Rückhand, sondern vor allem mit seiner Mentalität. Abseits des Platzes sehr ruhig, fast schüchtern, hat Misolic in den entscheidenden Situationen auf dem Platz das Sagen und die nötige Lockerheit zugleich. So mutig, entschlossen und souverän, wie Misolic bei seinem allerersten ATP-Turnier auftritt, gegen Dušan Lajović und ...