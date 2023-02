Diese Niederlage sagt viel über den Ist-Zustand von Dominic Thiem aus

Der Auftritt von Österreichs Tennisstar am Samstag beim Davis Cup in Kroatien war - bei allem Respekt vor seinem im Spielrausch agierenden Gegner - ernüchternd. Das Positive daran: Er weiß es selbst. Der Glaube an ein Comeback im Davis Cup ist nach dem 0:2 aber noch da, ebenso der Glaube an sich selbst. Mit Recht?

Voller Euphorie war Österreichs Team nach Kroatien gereist, hatte man sich vor dem Davis-Cup-Duell in Rijeka doch zumindest Außenseiterchancen ausgerechnet. Die Enttäuschung darüber, dass diese nun schon nach dem ersten Tag nur mehr theoretischer Natur sind, konnte nach dem 0:2 niemand auch nur ansatzweise verbergen. War das 3:6, 5:7 von Dennis Novak gegen den Weltklassespieler Borna Coric zum Auftakt so "einkalkuliert", hat die Ernüchterung, weil zuvor größte Hoffnung, in Tennis-Österreich - wie leider oft in den vergangenen zwei Jahren - ...