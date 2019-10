Österreichs Tennisstar zieht die Massen an. Sein Triumph in Wien hievt ihn auf eine höhere Stufe und lässt für noch größere Herausforderungen hoffen.

Dominic Thiem und mehr als 66.000 Zuschauer haben in der vergangenen Woche in der Wiener Stadthalle für ein Tennisfest gesorgt, das endgültig wieder an die Ära von Thomas Muster erinnert. Der 26-Jährige gehört nach großen Turniersiegen und zwei Endspielen bei ...