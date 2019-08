Warum ist Österreichs Tennisstar so oft krank? Er muss sein Immunsystem in den Griff bekommen, wenn er die "Großen Drei" angreifen will.

Es bleibt zwar bis zuletzt zu hoffen, dass Dominic Thiem seine Fitness quasi über Nacht zurückerlangt oder spätestens im Turnierverlauf körperlich wieder zu seiner Topform findet. Das Prinzip Hoffnung scheint auch für Österreichs Tennisstar selbst aktuell der größte Strohhalm zu ...