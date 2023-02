Dominic Thiem muss aufwachen: Nur ein kompletter Neustart kann ihn noch retten

Nicolás Massú raus, Familie und Beruf strikt trennen, Schluss mit "es ist, wie es ist". Denn wenn es Österreichs Tennisstar akzeptiert, nicht gut genug zu sein, ist das sein sicheres sportliches Ende.

Der erste Satz von Dominic Thiem gegen Thiago Monteiro war der mitunter schlechteste in der Karriere von Dominic Thiem. 0:5 mit fünf gewonnenen Punkten in rund 20 Minuten. Österreichs Tennisstar kämpfte sich in Rio de Janeiro zurück ins Match - und das ist das derzeit einzig Positive an seinem Auftreten -, doch er konnte das Match nicht mehr drehen. 1:6, 6:3, 6:7(3) lautete schließlich das Ergebnis gegen den Brasilianer. Wohlgemerkt gegen die Nummer 82 der Welt, die heuer erst einen ...