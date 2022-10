Dominic Thiem - nun scheint wieder alles möglich zu sein

Lange Zeit waren die Zweifel groß, ob es Dominic Thiem nach seiner Handgelenksverletzung zurück in die Weltspitze schafft. Auch der US-Open-Sieger von 2020, die ehemalige Nummer drei der Welt, war zu Beginn des Comebacks nahe am Verzweifeln, wie er vor seinem ersten Auftritt in der Wiener Stadthalle offen erzählt hat. Zuletzt war eine Leistungssteigerung erkennbar. Der Sieg über Tommy Paul vor eigenem Publikum war eine weitere Feuertaufe.

Über ein gesamtes Match fehlt ihm zwar noch die Konstanz auf ...