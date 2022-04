Ein Match als Vorbote für die Zukunft von Dominic Thiem

Wie er sich Erfolgserlebnisse erarbeitet und Rückschläge wegsteckt, wird in den kommenden Monaten darüber entscheiden, ob Österreichs Tennisstar den Weg zurück in die Weltspitze meistert.

Es war das, was man erwarten konnte oder erwarten musste - je nachdem ob man das Glas halbvoll oder -leer sehen will. (Zu) viele leichte Fehler und falsche Entscheidungen auf der einen, gute Ansätze und eine Steigerung gegenüber dem Auftritt in Marbella vor drei Wochen auf der anderen Seite. Mit Sicherheit war Dominic Thiems Comeback-Match in Belgrad daher richtungsweisend für die kommenden Monate. Denn der Weg zurück in die Weltspitze wird für den 28-Jährigen ebenso ein Auf und Ab. Siege ...