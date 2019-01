Fragezeichen hinter seiner Fitness sind eine neue Erfahrung, mit der Österreichs Tennisstar umgehen muss. Mit Geduld, so hart das wird.

Dominic Thiem hat in seiner erfolgreichen Karriere auch schon viele Enttäuschungen erlebt. Das Aus in der zweiten Runde der Australian Open ist nun aber ein Negativerlebnis, das er in dieser Form noch nicht kennt. Denn im Gegensatz zu bitteren Fünfsatz-Niederlagen wie jenen im Vorjahr in Melbourne gegen Außenseiter Tennys Sandgren oder bei den US Open gegen Juan Martín del Potro (2017) und Rafael Nadal (2018), steht erstmals nicht die sportliche Enttäuschung im Vordergrund, sondern die körperliche Fitness. Die Fragezeichen hinter seinem Gesundheitszustand wurden größer.