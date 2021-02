Der Serbe wird wohl als der erfolgreichste Tennisspieler in die Geschichte eingehen. Dennoch fehlt ihm etwas Wichtiges im Vergleich zu Roger Federer und Rafael Nadal.

Novak Djokovic hat bei den Australian Open in eindrucksvoller Manier bewiesen, dass er das Maß aller Dinge im Herrentennis ist und bleibt. Zwar wurde das mit Spannung erwartete Finalduell mit Daniil Medwedew auch aufgrund der überraschend schwachen Leistung des 25-jährigen Russen, der der Herausforderung in einem Grand-Slam-Endspiel offensichtlich mental nicht gewachsen war, so eindeutig. Dennoch kann es nicht zwei Meinungen geben, wer der beste Tennisspieler ist. Sogar aller Zeiten? Davon ist auszugehen. Djokovic ist 33 und seinen ewigen Rivalen Roger ...