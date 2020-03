Das Nationalteam um Dennis Novak und Co. nutzte beim Davis Cup in Graz jene Bühne, die Österreichs Topstar errichtet hat. Nun ist in Madrid alles möglich.

26 Jahre nach einem der legendärsten Davis-Cup-Duelle, als Thomas Muster Michael Stich niederkämpfte, Österreich gegen Deutschland aber 2:3 unterlag, wurde die Halle in Premstätten wieder zum Schauplatz eines emotionalen Tennis-Länderkampfs. Dass diesmal nicht der rot-weiß-rote Topstar Dominic Thiem, sondern die ...