Dass Dominic Thiem sein Comeback scheibchenweise verschiebt und Details dazu oft schuldig bleibt, lässt die Sympathiewerte von Österreichs Tennisstar seit geraumer Zeit sinken. Nun wäre sein Management gefragt, denn die Außendarstellung ist verheerend.

Wieder einmal hat Dominic Thiem seine Rückkehr angekündigt und wieder einmal hat er sie verschoben. Er spielt also nicht in Indian Wells und auch nicht in Miami, wo er sich in den vergangenen Wochen vorbereitet hatte. Von wo er in regelmäßigen Abständen Videos auf den sozialen Netzwerken von Trainingseinheiten, vom vermeintlichen Fortschritt, gepostet hatte. Wieder einmal schürte er die Hoffnung vieler Fans, endlich sein Comeback zu geben. Dass die Absage gar nicht mehr so überraschend war, hat zwei Gründe: Einerseits ...