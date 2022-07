Wie viel dieser Sieg von Dominic Thiem tatsächlich wert ist

Er hat schon viel größere Siege eingefahren und sehr viel größere Spiele bestritten. Über den sportlichen Wert dieses Erstrundenerfolgs von Dominic Thiem bei einem Challenger braucht man nicht diskutieren. Sehr wohl aber stellt sich die Frage, was dieser lang ersehnte Sieg nach sieben Niederlagen in Serie auslöst. Die Antwort darauf wird er selbst schon am Donnerstag liefern. Denn im Achtelfinale steht ihm - bei allem Respekt vor der Leistung von Österreichs Zukunftshoffnung Filip Misolic und zumindest laut Papierform - mit ...