STC startet erfolgreich ins Play-off

Der Verbleib in der Tennis-Bundesliga ist damit so gut wie fix.

Der STC ließ zum Auftakt des unteren Play-offs in der Tennis-Bundesliga der Herren seinem Kontrahenten aus Klosterneuburg keine Chance und fertigte die Niederösterreicher klar mit 7:2 ab. Im Verlauf des Duells musste der STC lediglich vier Satzverluste hinnehmen. Da man die gewonnenen Punkte aus dem Grunddurchgang in das untere Play-off mitnimmt, hält der STC nach drei Partien als einziges Team beim Punktemaximum von neun Zählern und führt die Tabelle im unteren Play-off an. Damit hat man sich wohl auch endgültig aller Abstiegssorgen entledigt und kann in Ruhe für die kommende Saison planen. Am Donnerstag geht es für die Salzburger zum Auswärtsspiel nach Harland in St. Pölten, ehe man am Samstag im letzten Saisonspiel vor heimischer Kulisse auf Steyr trifft.

In der 2. Tennis-Bundesliga musste Radstadt am Samstag einen herben Rückschlag im Kampf um den Aufstieg hinnehmen. Stark ersatzgeschwächt (Obmann Harald Neumayer musste aufgrund der angespannten Personalsituation sowohl im Einzel als auch im Doppel antreten) setzte es im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Gratkorn eine empfindliche 1:8-Niederlage. Lediglich Niels Desein/Christian Hainisch konnten ihr Doppel in zwei Sätzen (6:4, 6:2) für sich entscheiden. In der Tabelle liegen die Pongauer vor dem letzten Saisonspiel auf dem fünften Tabellenplatz.

Ligakonkurrent Bergheim feierte indes im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen 5:4-Heimerfolg gegen Linz. Lukas Jedlicka/Soma Kesthely sowie Florian Farnleitner/Michael Noppinger fixierten mit ihren Doppelsiegen den Erfolg, nachdem es nach den Einzelduellen noch 3:3-unentschieden stand. In der Tabelle liegen die Bergheimer damit zwei Runden vor dem Saisonende einen Punkt vor Gratkorn auf dem vorletzten Rang. Kommenden Donnerstag kommt es in Gratkorn zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.