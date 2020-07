Stummer gewann Generationenduell gegen Koller

Betina Stummer setzte sich bei den ÖTV-Challenge-Series in Wels nach einem umkämpften Endspiel gegen ihre Trainingspartnerin durch.

Ohne Satzverlust sind Betina Stummer (Grödig) und Arabella Koller (Großgmain) ins Finale der ÖTV-Challenge-Series in Wels gestürmt. Dort setzte sich die 37-jährige Stummer im "Generationsduell" gegen die 19 Jahre alte Koller mit 5:7, 6:3, 6:1 durch. Dabei sah es nach einem Break Kollers am Beginn des zweiten Satzes schon nach einer klaren Angelegenheit für das Talent aus. Doch die Trainingspartnerinnen in der European Tennis Base in Rif lieferten einander nach einer Regenunterbrechung noch ein tolles Duell, in dem sich die routinierte Stummer am Ende deutlich durchsetzte.

Ohne Chance war der Radstädter Lukas Neumayer im Herrenfinale mit 3:6, 2:6 gegen den topgesetzten Lucas Miedler (St). Der Salzburger konnte vorerst gut mithalten, musste jedoch Mitte des Satzes ein Break hinnehmen, das Miedler zum Satzgewinn nutzte. Im zweiten Satz traute sich Lukas dann mehr zu, setzte Miedler auch unter Druck und schaffte noch ein Rebreak zum 2:2-Gleichstand.

Quelle: SN