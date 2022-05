Sucht Dominic Thiem seine Form beim ATP-Challenger im Salzburger Volksgarten?

Nach sieben Niederlagen in Folge macht Österreichs Tennisstar einen Schritt zurück auf die ATP-Challenger-Tour. Dieser Weg führt ihn Anfang Juli möglicherweise in den Volksgarten.

Unsicher, ungefährlich, uninspiriert und in allen Belangen unterlegen hat sich Dominic Thiem bei seinem Auftritt in Roland Garros präsentiert. Es war ein Auftritt, der mehr Fragen und Zweifel aufgeworfen hat, als dass er Hoffnung gemacht hätte. Kaum etwas hat an jenen Spieler erinnert, der nicht nur in Paris jahrelang begeistert hatte. Österreichs Tennisstar macht die schwierigste Phase seiner Karriere durch. Nach sieben Niederlagen in Folge seit seinem Comeback nach langer Verletzungspause übt sich der 28-Jährige in Durchhalteparolen. Ändern will er ...