Südkoreas Lee siegte als 1. gehörloser Profi auf ATP-Tour

Der Südkoreaner Lee Duck-hee ist der erste gehörlose Spieler, der ein Hauptrunden-Spiel auf der Tennis-ATP-Tour gewonnen hat. Der 21-Jährige schlug den Schweizer Henri Laaksonen in der ersten Runde des Turniers in Winston-Salem (North Carolina) am Montag mit 7:6(4),6:1. Lee, der gehörlos auf die Welt kam, trifft nun in der zweiten Runde auf den als Nummer drei gesetzten Polen Hubert Hurkacz.

SN/APA (AFP/Archiv)/IAN KINGTON Lee Duck-hee bei einem Tennisspiel im Jahr 2013