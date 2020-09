Süßer Sieg von Thiem und erzürnte Kollegen

Während Dominic Thiem sich zum 27. Geburtstag doppelt belohnte, hadern viele Tennisprofis ob der Coronabedingungen in New York.

Der Zweitrunden-Sieg von Dominic Thiem bei den US Open der Tennisprofis in New York war standesgemäß. Mit einem ungefährdeten 6:3, 6:3 und 6:2-Erfolg gegen den Inder Sumit Nagal zog der favorisierte Niederösterreicher just an seinem 27. Geburtstag in die dritte Runde dieses Grand-Slam-Turniers ein. Dort trifft die Nummer drei der Welt am Samstag (live auf Servus TV/Spielplan stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) auf den Kroaten Marin Čilić, der beim Viersatzsieg gegen Norbert Gombos (SVK) doch einige Mühe hatte.

...