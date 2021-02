Switolina in Melbourne weiter, Pliskova ausgeschieden

Mitfavoritin Jelina Switolina hat bei den Australian Open ohne große Mühe das Achtelfinale erreicht. Die 26 Jahre alte Ukrainerin gewann am Samstag in Melbourne gegen die Kasachin Julia Putinzewa mit 6:4, 6:0. Die an Nummer fünf gesetzte Switolina bekommt es beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison jetzt mit der Amerikanerin Jessica Pegula zu tun.

SN/APA/AFP/DAVID GRAY Karoline Pliskova schied in Melbourne aus

Ausgeschieden ist dagegen Karolina Pliskova. Die an Nummer sechs gesetzte Tschechin verlor gegen ihre Landsfrau Karolina Muchova 5:7, 5:7 und gab dabei im zweiten Satz eine 5:0-Führung noch aus der Hand. Quelle: Apa/Dpa