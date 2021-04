Tennis-Coup ist fix: Davis-Cup-Finalturnier steigt in Innsbruck

Österreich springt einmal mehr als Veranstalterland im internationalen Sport ein. Ende November gastieren die Tennis-Superstars in der Innsbrucker Olympiahalle.

Die österreichischen Sportfans dürfen sich auf einen wohl einmaligen Höhepunkt freuen. Wie die Verantwortlichen am Montag bekannt gaben, finden unter anderem Österreichs Gruppenspiele gegen Serbien und Deutschland sowie ein Viertelfinale des Davis-Cup-Finalturniers (25. November bis 5. Dezember) in Innsbruck statt.

Damit sollte ein Auflauf an Topstars garantiert sein. Denn sowohl Dominic Thiem als auch Novak Djokovic und Alexander Zverev haben ihr Interesse bekundet, beim hochkarätigen Saisonabschluss dabei sein zu wollen. Neben der Österreich-Gruppe F werden in der Tiroler Landeshauptstadt auch die Spiele aus Pool B ausgetragen. In diesem duellieren sich Großbritannien (Andy Murray?), Frankreich (Gaël Monfils?) und Tschechien.

Aus den insgesamt sechs Dreiergruppen steigen die jeweiligen Sieger sowie die zwei besten Gruppenzweiten ins Viertelfinale auf. Die Innsbrucker Olympiahalle, die 7500 Plätze bietet, könnte also auch in der K.-o.-Phase für das ÖTV-Team von Stefan Koubek zu einer Heimspielstätte werden. Wie viele Fans dann tatsächlich in die Arena dürfen, ist ob der dann aktuellen Coronasituation freilich noch nicht zu prognostizieren.

Das Halbfinale und das Finale finden am Hauptspielort Madrid statt. Eigentlich wäre Spaniens Hauptstadt Alleinausrichter gewesen, doch in Zeiten der Pandemie wurde das Event aufgeteilt. Der dritte Schauplatz ist Turin, wo in der Woche davor die ATP-Finals stattfinden.