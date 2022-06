Tennis-Coup ist fix: Dominic Thiem spielt in Salzburg

Österreichs Star schlägt Anfang Juli beim ATP-Challenger im Volksgarten auf. Für die Veranstalter war es eine gemeinsame finanzielle Herausforderung, Thiem selbst ist nun "ehrlich" zuversichtlich, dass er in Salzburg endgültig in die Erfolgsspur findet.

Was nach der Absage für Wimbledon konkreter wurde, ist seit Freitag fix: Österreichs Tennisstar Dominic Thiem schlägt bei den am 3. Juli beginnenden Salzburg Open auf. Das bestätigten die Veranstalter des ATP-Challenger-Turniers den SN exklusiv. Thiem wird damit, wie erhofft, seine Sandplatztournee im europäischen Sommer in Österreich beginnen und auch beenden. Nach dem Auftritt im Volksgarten folgen die ATP-Turniere in Båstad, Gstaad und Ende Juli Kitzbühel. Sportlich ist Thiems Antreten in Salzburg, im Gegensatz zu jenem in Wimbledon, der logische ...