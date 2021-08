Oberndorfer setzt sich im Finale mit 6:2, 6:2 gegen Daniel Geib durch.

Nicht ganz so eindeutig wie der Damen-Bewerb, in dem sich Betina Stummer sogar ohne Gameverlust durchsetzte, endete die Herren-Konkurrenz der Salzburger Tennis-Landesmeisterschaft auf der Anlage des STC. Gabriel Schmidt war bei seinem Siegeszug zumindest nie in Gefahr, einen Satz zu verlieren. Bei seinen ersten beiden Auftritten gab er nur jeweils ein Game ab. Im Halbfinale rang der Bergheimer Julian Platzer dem Oberndorfer zumindest zwei Games ab. Im Endspiel ließ Schmidt dem an Nummer zwei gesetzten Radstädter Daniel Geib ebenfalls keine echte Chance und sicherte sich mit 6:2 und 6:2 souverän den Titel.