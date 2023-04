Tennis in Monte Carlo: Dominic Thiem gegen Holger Rune chancenlos

Dominic Thiem war trotz einer Steigerung gegen Holger Rune in Monte Carlo ohne Chance. Der Weg zurück bleibt weiter zäh, Alexander Zverev ist beim Comeback einen Schritt weiter.

Dominic Thiem hat am Mittwoch erfahren, wie viel ihm weiterhin zur absoluten Weltspitze fehlt. Österreichs Tennisstar zeigte sich im Vergleich zu den vergangenen Monaten verbessert, war in der zweiten Runde des Sandplatzklassikers in Monte Carlo aber ohne echte Chance. Thiem unterlag dem Weltranglistenneunten Holger Rune 2:6, 4:6. Eine auch für Neo-Trainer Benjamin Ebrahimzadeh nicht überraschende, aber trotzdem etwas ernüchternde Erkenntnis. Weiter geht es für Thiem nächste Woche beim ATP-250-Turnier in München.

Zverev schon weiter als Thiem

Während also Thiem nach seiner Handgelenksverletzung weiterhin um den Anschluss kämpft, ist Alexander Zverev auf seinem Weg etwas weiter. Der Deutsche erreichte souverän das Achtelfinale. Der 25-jährige Olympiasieger gewann in seiner Wahlheimat gegen den Spanier Roberto Bautista Agut 6:4, 6:4. Zverev verwandelte nach 1:47 Stunden seinen ersten Matchball und zeigte sich deutlich gefestigter als beim Drei-Satz-Sieg in Runde eins über Alexander Bublik.

"Es war ein Match auf hohem Niveau. Ich bin froh, wieder auf diesem Niveau zu spielen. Das war auf jeden Fall etwas anderes als gestern", sagte Zverev. Der Ex-Weltranglistenzweite dominierte die Partie mit dem Aufschlag und leistete sich trotz fünf Doppelfehlern weniger Aussetzer als noch gegen Bublik tags zuvor. Auch nach dem einzigen Break von Bautista Agut Mitte des zweiten Satzes behielt Zverev die Nerven, nahm seinem Gegner direkt wieder das Service ab und durfte wenig später jubeln.

Befreiungsschlag in Monte-Carlo?

Im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-16. auf den Russen Daniil Medwedew, der den Italiener Lorenzo Sonego 6:3, 6:2 abfertigte. Dabei wird er den ersten echten Härtetest dieser Sandplatz-Saison erleben. Für Zverev ist es die Rückkehr auf diesem Untergrund nach der schweren Fußverletzung bei den French Open im vergangenen Jahr.

Der souveräne Sieg gegen Bautista Agut könnte nun der erhoffte Befreiungsschlag in einem bisher zähen Comeback von Zverev sein. Erst am Dienstag hatte er den nächsten frühen Rückschlag mit einem Kraftakt verhindert - 3:6, 6:2, 6:4 gegen Bublik. Zudem erlebte die deutsche Nummer eins im zweiten Satz einen Schreckmoment, als er stolperte und hinfiel - anders als im French-Open-Halbfinale 2022 gegen Rafael Nadal blieb er aber unverletzt. "Ich könnte mich nicht glücklicher fühlen", sagte Zverev nach der Partie.

In Miami war Zverev zuletzt im Auftaktmatch gescheitert. "Ich hatte zwei Wochen Training und andere Probleme in meinem Körper abseits vom Knöchel", sagte er. Gegen Bublik zeigte Zverev immer wieder Glanzmomente, konnte dieses Niveau aber wie auch schon zuletzt nicht über die komplette Spieldauer unter Beweis stellen. Er gehe immer noch mit großen Zielen in die Sandplatzsaison, betonte Zverev. Er sei keine 40 Jahre alt. "Ich bin immer noch jung genug, um zurückzukommen und wieder mein bestes Tennis zu spielen."

Das Match im Liveticker