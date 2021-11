Tennis-Nationalteam: Teuer verkauft und trotzdem enttäuscht

Obwohl Novak Djoković "in einer anderen Welt" spielte, war für das Davis-Cup-Team die Überraschung möglich. Nun wartet Deutschland.

Österreichs Tennis-Nationalteam steht nach dem ersten von zwei Gruppenspielen beim Davis-Cup-Finalturnier mit dem Rücken zur Wand. Wie erwartet. Dabei wäre in Innsbruck gegen Serbien mehr möglich gewesen als das, aufgrund des Spielverlaufs letztlich enttäuschenden, 0:3. Denn einzig das zweite Einzel zwischen Dennis Novak und Novak Djoković war die erwartete klare Angelegenheit. Gerald Melzer hingegen hätte das ÖTV-Team zuvor fast in Führung und damit in ein entscheidendes Doppel gebracht. Bringen müssen, wie er selbst feststellte.

Dabei war er als Weltranglisten-290. laut Papierform als klarer Außenseiter ins Duell mit dem um 257 Positionen besser klassierten Dušan Lajović gegangen. Davon war auf dem Platz aber nichts zu sehen. Lob für die ansprechende Leistung wollte er nach dem 6:7(5), 6:3, 5:7 nicht annehmen. "Wenn ich mein mögliches Level erreicht hätte, gewinne ich das in zwei Sätzen. Am Ende habe ich es mit leichten Fehlern hergeschenkt, daher bin ich sehr enttäuscht", sagte Melzer.

Der 31-Jährige zeigte, warum er sich nach über zwei Jahren Verletzungspause in wenigen Monaten von Null wieder in die Top-300 gespielt hatte. "Im Frühjahr war ich kurz vor dem Karriereende. Daher bin ich froh, wo ich jetzt stehe. Ich fühle mich aber nicht als Nummer 290 und habe das, denke ich, auch gezeigt. Aber davon kann ich mir in dem Fall leider nichts kaufen", sagte Melzer, der von Kapitän Stefan Koubek den Vorzug gegenüber Jurij Rodionov erhalten hatte. Freilich war Melzer bewusst, dass nur sein Punkt eine Überraschung möglich machen hätte können.

Denn Dennis Novak war gegen Djoković chancenlos. Bis zum 3:3 lieferte er dem Weltranglistenersten einen Schlagabtausch auf Augenhöhe, ehe er dem Ausnahmekönner nicht mehr Paroli bieten konnte. "Dieses Level ein Match durchzuspielen ist eine andere Welt", analysierte Novak das 3:6, 2:6. Womit Philipp Oswald und Oliver Marach für den Ehrenpunkt, der am Ende über den Aufstieg ins Viertelfinale aber ausschlaggebend sein könnte, sorgen mussten. Das gelang beim 6:7(4), 6:4, 3:6 gegen Filip Krajinović/Nikola Čačić nicht.

Nun braucht das ÖTV-Team bereits eine Sensation, um als einer der zwei Gruppenbesten in die K.-o.-Runde einzuziehen. Abhängig davon, wie am Samstag (16 Uhr) Deutschland gegen Serbien endet, könnte das Duell mit dem großen Nachbarn gar nur mehr statistischen Wert haben. "Aber wir werden um jeden einzelnen Punkt kämpfen", kündigt Koubek für Sonntag (16/live Servus TV) an.