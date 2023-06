Tennis: Ofner besiegt Enfant terrible und steht im Achtelfinale von Paris

Sebastian Ofner erreicht in Paris gegen Fabio Fognini zum ersten Mal das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Es war ein Sieg unter besonders schwierigen Umständen.

Es war vor allem mental eine große Hürde, aber Sebastian Ofner hat es geschafft und steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. In der dritten Runde der French Open in Paris besiegte der Steirer den Italiener Fabio Fognini nach fast vier Stunden mit 5:7, 6:3, 7:5, 1:6 und 6:4. Das Enfant terrible des Tennissports versuchte immer wieder den Qualifikanten aus der Steiermark aus dem Tritt zu bringen - das gelang in einigen Phasen auch, aber Ofner hielt allen "Spielchen" seines Widersachers stand und gewann auch sein sechstes Spiel in Folge in diesen Tagen von Paris - drei Siege hatte es schon in der Qualifikation gegeben.

Was besonders erstaunlich ist: Es war für Ofner gegen den 36-jährigen früheren Top-10-Spieler erst das zweite Fünfsatz-Match in seiner Karriere. Beide konnte er gewinnen: Schon in der dritten Runde von Wimbledon 2017 hatte sich der aktuelle Top-100-Spieler gegen Jack Sock durchgesetzt. Im Achtelfinale am Sonntag trifft Ofner entweder auf Superstar Stefanos Tsitsipas oder Diego Schwartzman (ARG).