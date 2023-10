Tennis-Profis Ofner und Thiem kennen ihren Auftaktgegner

Der Steirer Sebastian Ofner trifft beim ATP-Turnier in Tokio in der ersten Runde auf den Australier Christopher O'Connell. Gegen den Weltranglisten-58. hat Österreichs Nummer 1 noch nie gespielt. Nicht ins Hauptfeld des 500er-Hartplatzevents schaffte es Jurij Rodionov, der in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Jack Draper (GBR) nur ein Game machte. Dominic Thiem bekommt es beim 250er-Turnier in Antwerpen erstmals mit dem Italiener Luca Nardi (ATP-133.) zu tun.

Im Vorjahr hatte Thiem in Belgien das Halbfinale erreicht. Zuletzt lief es für den früheren Top-Ten-Spieler mit dem Achtelfinal-Aus beim Bratislava-Challenger aber wieder einmal gar nicht nach Wunsch. In Stockholm zog Filip Misolic in den Hauptbewerb ein, er setzte sich in der zweiten Runde der Qualifikation in zwei Sätzen gegen Liam Broady (GBR) durch. Joel Schwärzler gelang mit dem Titelgewinn beim ITF-J500-Turnier in Osaka sein bisher wertvollster Sieg, der ihn erstmals in die Top Ten der Juniorenweltrangliste befördern wird. Laut ÖTV ist der Turniertitel des Vorarlbergers der größte Nachwuchserfolg für einen heimischen Spieler seit dem Orange-Bowl-Triumph von Thiem 2011. Als nächstes schlägt der 17-Jährige Schwärzler als Nachrücker bei den Finals der weltweit besten acht Junioren der Saison in Chengdu (CHN) auf. Einen Doppel-Turniersieg auf Challenger-Ebene in China feierten Alexander Erler/Lucas Miedler. Sie besiegten Piotr Matuszewski/Matthew Romios (POL/AUS) in Shenzen 6:3,6:4.