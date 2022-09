Radstadt verpasst den Aufstieg ins Bundesliga-Finale

Pongauer mussten sich im Halbfinale Mauthausen mit 2:6 geschlagen geben.

Mit dem Ziel, nur nicht abzusteigen, sind Radstadts Tennis-Herren in die 1. Bundesliga gestartet, am Ende sind sie nur knapp nicht ins Finale eingezogen. Beim Final-4-Turnier in Klagenfurt verloren sie am Samstag das Halbfinalmatch gegen Mauthausen mit 2:6 und schlossen die Saison damit auf Rang drei ab.

Mit 50:50 hatte Mannschaftskapitän Gerald Kamitz die Chancen im Duell mit den Oberösterreichern beziffert. In der Einzeln hatten die Pongauer aber mit 2:4 das Nachsehen. "Das Schlüsselmatch war wohl die Einserpartie, die Lukas Rosol erst im dritten Satz verloren hat", berichtet Kamitz. "Aber auch in meinem Match wäre vielleicht mehr drinnen gewesen." So lag der Salzburger im zweiten Satz lange mit Break voran, verlor aber schließlich sein Aufschlagspiel zur 4:6-5:7-Niederlage. Damit blieben Lukas Neumayer (7:5, 6:0 gegen Gabriel Schmidt) und Alexander Shevchenko (6:4, 6:2 im Legionärsduell mit dem Ungarn Gergely Madarasz) die einzigen Salzburger Sieger.

In den Doppeln gaben die Oberösterreicher dann keinen einzigen Satz ab. "Nach dem verlorenen Einsermatch war die Sache klar und, als es dann auch noch zu regnen begann, haben wir die dritte Partie beim Stand von 4:6, 5:5 abgebrochen", erzählt Kamitz, der mit der Saison dennoch zufrieden war. "Unterm Strich ist es heuer für uns heuer super gelaufen. Dass wir es überhaupt ins Finalturnier schaffen, war nicht zu erwarten gewesen."