Tennis-Star Thiem weiterhin corona-positiv

Tennis-Star Dominic Thiem ist nach wie vor corona-positiv und erholt sich in einem Hotel in Marbella, wie er am Freitag auf Instagram verkündete. "Leider war der nächste Test immer noch positiv, aber ich fühle mich ziemlich gut, habe nur milde Symptome und bin ein wenig müde", berichtete Thiem in einer Videobotschaft. Er vertreibe sich die Zeit mit Lesen und TV-Serien, und hoffe, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden und sich wieder bewegen zu können.

Über seine weiteren Turnierpläne machte der Niederösterreicher keine Angaben. Der ehemalige Weltranglisten-Dritte hatte am Dienstag beim Challenger-Turnier in Marbella sein erstes Match nach neunmonatiger Verletzungspause verloren. Am Tag danach machte er nach dem Auftreten von leichten Symptomen einen positiven Corona-Test öffentlich. Davor hatte er sein Antreten beim nächstwöchigen ATP-Turnier in Marrakesch angekündigt, seine dortige Teilnahme ist aufgrund seiner anhaltenden Infektion aber sehr unwahrscheinlich.