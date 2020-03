Tenniscracks werden in der Krise erfinderisch

"Tennishalle" einmal anders: Salzburgs Spitzenspieler meistern die neue Herausforderung kreativ.

Das Maximum herausholen - in diesem Sinn hat sich der Alltag für Profisportler nicht verändert. Wenngleich sie sich aktuell weder im Wettkampf messen noch im klassischen Training zu Höchstleistungen treiben können, so nutzen Salzburgs Tennis-Spitzenspieler die Lage, um bestmöglich aus der Zwangspause zurückzukehren.

Jakob Aichhorn schindet Kondition in den Bergen. Seine große Leidenschaft, die sonst meist zu kurz kommt. Der 21-Jährige war noch vergangene Woche in Poreč im Einsatz. Bis zumindest 8. Juni findet nun kein Weltranglistenturnier statt. Sportlich ist das hart zu verschmerzen, wirtschaftlich hat es aufgrund des geringen Preisgelds bei den mit maximal 25.000 Dollar dotierten ITF-Profiturnieren keine Auswirkung. "Ich erspare mir Trainer- und Reisekosten. Auf der anderen Seite ist zu befürchten, dass auch die Mannschaftsligen in Deutschland und Österreich (dank der sich viele ihre Profisaison mitfinanzieren, Anmerkung) abgesagt werden."

Lukas Neumayer hat neben seinem Elternhaus in Radstadt ein Fitnessstudio, das wohl noch nie so wertvoll war wie in diesen Tagen. Neben Fitnessgeräten und Medizinbällen findet sich dort nämlich auch eine Tenniswand, an der er sich auspowern kann. "Die habe ich schon immer gehabt und war offensichtlich eine sehr gute Investition", sagt der 17-Jährige über die Konstruktion, dank der er den Tennisschläger nicht ins Eck stellen muss und auch auf engem Raum voll durchziehen kann, wie ein Instagram-Video aus seiner privaten "Tennishalle" verdeutlicht.

Mit einem Video für großes Aufsehen sorgte zuletzt Gregor Ramskogler in der US-College-Liga. Ein Winner im Doppel aus unmöglichem Winkel hinter dem Schiedsrichterstuhl vorbei ging auf sämtlichen Tenniskanälen viral. Superstars wie Novak Djokovic und Dominic Thiem teilten das Video. Nur wenige Tage später war plötzlich alles anders: Die Liga wurde eingestellt, der Campus geschlossen und Ramskogler nahegelegt, die USA auf schnellstem Weg zu verlassen. "Dabei hat es in Mississippi bis dahin einen einzigen positiven Coronafall gegeben, also keine Einschränkungen. Ein unangenehmes Gefühl, wenn man von einem der sichersten Orte in ein Krisengebiet muss. Ich habe ja schon gesehen, was daheim abgeht", sagt der 21-Jährige.

Er sei aber froh, nun daheim zu sein, erzählt Ramskogler nach einer 31-Stunden-Reise inklusive Flugausfällen und einer Zugfahrt von Amsterdam quer durch Deutschland. "Kontrolliert wurde ich nie." Tennis muss nun warten, das Studium und Prüfungen nicht. "Onlinestudium ist in den USA ganz normal. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Hausübung vor Ort abgegeben habe", sagt er und hofft, im August wieder das Collegeleben aufnehmen zu können.