Tennisstar warnt bei Hitzeschlacht der US Open: "Einer wird sterben"

Medwedew gestand jedoch gleichzeitig, keine Lösung präsentieren zu können. Das Turnier unterbrechen? Klimatisierte Plätze? Erst am Abend spielen? Nur zwei Gewinnsätze? All das wären Überlegungen, mit denen zum Teil die Profis, zum Teil die TV-Anstalten und Sponsoren aber nicht wirklich gut leben könnten.

Das Sportliche selbst wurde so in den Hintergrund gedrängt. Medwedew wurde seiner Favoritenrolle gerecht und warf seinen Landsmann mit 6:4, 6:3, 6:4 aus dem Bewerb. Zum achten Mal bereits war damit für Rublew in einem Grand-Slam-Viertelfinale Endstation, während Medwedew weiter seinen zweiten Major-Triumph nach jenem eben in New York 2021 jagt. Gegner im Halbfinale in der Nacht auf Samstag (MESZ) ist jedoch Carlos Alcaraz. Der Spanier besiegte einen angeschlagenen Alexander Zverev 6:3, 6:2, 6:4. Für den Olympiasieger, der weiter auf den ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier wartet, war nicht nur die Niederlage bitter, erlitt er doch auch eine Oberschenkelverletzung. "Ich habe eine Beule, das deutet leider auf einen Riss hin", sagte Zverev, der zuvor Jannik Sinner im Achtelfinale nach fast fünf Stunden niedergerungen hatte und daher von Beginn an nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war.

Alcaraz besiegt verletzten Zverev

Alcaraz agierte zudem in den entscheidenden Momenten abgeklärter. Während Zverev keine seiner fünf Breakchancen nutzte, verwertete der 20-Jährige sämtliche vier Möglichkeiten, die ihm sein sechs Jahre älterer Konkurrent bot. "Ich zeige hier Spiele auf meinem besten Level", betonte Alcaraz. Die wird er auch weiterhin zeigen müssen. Zunächst gegen Medwedew, danach wohl im Traumfinale gegen Novak Djoković. Der Serbe wird am Freitag (21 Uhr, live sportdeutschland.tv) von US-Jungstar und Thiem-Bezwinger Ben Shelton gefordert. Wie sehr, das wird sich freilich erst zeigen. Alles andere, als dass der Serbe in sein 36. Grand-Slam-Finale einzieht, wäre jedenfalls eine große Überraschung, nein, Sensation.