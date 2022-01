Tennisstars kritisieren "Chaos" in der Causa Djokovic

Novak Djoković ist wieder daheim. Dass der Sport vor den Australian Open ins Abseits rückte, dafür machen Rafael Nadal oder Jürgen Melzer den Serben und die Veranstalter fast gleichermaßen verantwortlich.

Novak Djoković ist zurück in Serbien. Am Montag, als die Australian Open eröffnet wurden, landete er aus Melbourne kommend via Dubai um 12.10 Uhr in Belgrad. Der ungeimpfte Tennisstar, der am Sonntag nach einem aufsehenerregenden Rechtsstreit Australien hatte verlassen müssen, verließ den Flughafen durch einen Nebenausgang und äußerte sich wie angekündigt nicht zu seinen weiteren Plänen und zum Startverbot beim Grand-Slam-Turnier, das fast zwei Wochen lang weltweite Schlagzeilen geliefert hatte.

Einige Hundert Menschen versammelten sich am Belgrader Flughafen ...