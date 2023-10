Thiem meistert Auftakthürde bei Bratislava-Challenger

Dominic Thiem ist erfolgreich in das Tennis-Challenger-Turnier in Bratislava gestartet. Der topgesetzte ÖTV-Akteur setzte sich am Dienstag in der 1. Runde gegen den Ukrainer Witalij Satschko in etwas weniger als 1:45 Stunden mit 7:6(5),6:3 durch. Als nächste Hürde wartet auf den 30-jährigen Weltranglisten-72. am Donnerstag im Achtelfinale entweder der Kanadier Gabriel Diallo oder der Brite Arthur Fery. Die beiden bestreiten ihr Auftaktspiel erst am Mittwoch.

BILD: SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Thiem wurde seiner Favoritenrolle gerecht

Bereits zuvor war für Qualifikant Dennis Novak in der ersten Runde das Aus gekommen. Der wie Thiem 30-jährige Niederösterreicher musste sich etwas unerwartet dem Ukrainer Illja Martschenko (ATP-271.) nach 82 Minuten mit 6:7(6),0:6 geschlagen geben. Schon am Montag war auch Filip Misolic in Runde eins gescheitert.