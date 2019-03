Thiem beginnt in Indian Wels gegen Delbonis oder Thompson

Bei mit 9,3 Millionen Dollar dotierten Masters-1000-Tennis-Turnier in Indian Wells hat Dominic Thiem als Nummer sieben gesetzt in Runde eins ein Freilos. In der zweiten wartet der Sieger aus Federico Delbonis (ARG) gegen Jordan Thompson (AUS). Gegen beide führt der Weltranglisten-Achte im Head-to-Head jeweils mit 2:0.

SN/APA (AFP/Getty)/Yong Teck Lim Viel Spaß bei den Tie Break Tens