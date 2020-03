Thiem beginnt in nächster Zeit Rasenvorbereitung

Nach der nun erfolgten kompletten Absage der Tennis-Sandplatz-Saison hat sich Dominic Thiem am Donnerstag in einem Statement an die Öffentlichkeit gewandt. Der 26-jährige Weltranglisten-Dritte aus Lichtenwörth trainiert derzeit nicht, hält sich aber fit und will in nächster Zeit mit der Vorbereitung auf die nun als nächstes anstehende Rasensaison beginnen.

SN/APA (AFP)/MAURO PIMENTEL "Wir alle müssen unseren Beitrag leisten"