Thiem-Bezwinger Harris schon im Dubai-Halbfinale

Lloyd Harris schwimmt beim Tennis-ATP500-Turnier in Dubai weiter auf der Erfolgswelle. Der Zweitrunden-Bezwinger von Dominic Thiem setzte sich am Donnerstag gegen den Japaner Kei Nishikori mit 6:1,3:6,6:3 durch und zog damit bereits ins Halbfinale ein. Zuvor hatte der aus der Qualifikation gekommene 24-jährige Südafrikaner mit dem Serben Filip Krajinovic (Nummer 14) bereits den zweiten gesetzten Spieler im Turnier eliminiert.

Sollte Harris auch die auf Position drei eingestufte kanadische Hürde Denis Shapovalov nehmen, würde er zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Adelaide 2020 in einem ATP-Finale stehen. Schon jetzt steht fest, dass sich der starke Aufschläger in der Weltrangliste von Platz 81 in Richtung Top 60 verbessern wird. Shapovalov bezwang den Franzosen Jeremy Chardy mit 7:5,6:4. Das zweite Halbfinale bestreiten die Russen Andrej Rublew und Aslan Karazew.