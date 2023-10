Thiem hat in Bratislava noch Luft nach oben

Der 30-jährige Niederösterreicher zog nach einem umkämpften Zweisatzsieg gegen den Ukrainer Sachko in die zweite Runde in. Thiem spielt das Achtelfinale am Donnerstag.

Dominic Thiem will in Bratislava beim Challenger-Turnier wichtige ATP-Punkte holen.

Dominic Thiem steht in der zweiten Runde des Challenger-Tennisturniers in Bratislava. Der 30-jährige Niederösterreicher hatte am Dienstag zum Auftakt beim 7:6(5), 6:3 nach 1:43 Stunden gegen den Ukrainer Vitaliy Sachko (ATP Nr. 161) mehr Mühe als erwartet. In der nächsten Runde trifft Thiem am Donnerstag auf den Sieger der Begegnung Gabriel Diallo (CAN) und Arthur Ferry (GBR). Der frühere Weltranglisten-Dritte ist der einzige verbliebene ÖTV-Spieler in Bratislava: Zuvor hatte Dennis Novak in einem Duell der Qualifikanten gegen den Ukrainer Illya Marchenko beim 6:7(6), 0:6 den Kürzeren gezogen.

Beim Challenger-Turnier von Buenos Aires war für den Salzburger Lukas Neumayer in Runde eins Endstation: Der Radstädter verlor gegen Jozef Kovalik (SVK) 7:6(5), 4:6, 2:6.

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Schanghai sind am Dienstag gleich zwei Publikumslieblinge ausgeschieden: Der Lokalmatador Zhizhen Zhang musste sich im Achtelfinale dem Polen Hubert Hurkacz nach Kampf und temporeichem Spiel mit 6:7(6), 6:4, 6:7(4) geschlagen geben. Und für den Italiener Jannik Sinner, vergangene Woche Turniersieger in Peking, ging gegen Ben Shelton (USA) beim 6:2, 3:6, 6:7(5) eine Siegesserie in China zu Ende.