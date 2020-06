Thiem erlitt bei "Pro Series" erste Niederlage

Dominic Thiem hat am Montag in der Südstadt im siebenten Match bei der "Generali Austrian Pro Series" seine erste Niederlage erlitten. Der Weltranglisten-Dritte musste sich in der dritten Gruppenphase nach hartem Kampf einem stark aufspielenden Sebastian Ofner mit 6:7(4),7:6(2),4:6 beugen. Beide Spieler sind aber für die Finalphase der besten acht ohnehin schon qualifiziert.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Gegen Ofner war bei Thiem der Ofen aus

Der Weltranglisten-163., ein Schützling von Thiems Vater Wolfgang, zeigte dabei, welch Potenzial in ihm steckt. Der 23-jährige Steirer nutzte nach dem rund 2:45 Stunden langen Kampf seinen zweiten Matchball zum doch überraschenden Sieg über den dreifachen Grand-Slam-Finalisten bei diesem zur Überbrückung der Corona-Krise ausgetragenen Österreicher-Turnier. Thiem und Ofner sind ohnehin schon für die Schlussphase des Langzeit-Events der besten acht Spieler qualifiziert. Die beiden befinden sich in Gruppe 1 und sind ebenso fix weiter wie die Spieler der Gruppe 2. Die Akteure der Gruppe 3 scheiden aus, matchen sich noch um Platzierungen. Ehe Thiem am 13./14.6. in Berlin beim Einladungs-Turnier von Novak Djokovic antritt, soll er in der dritten Gruppenphase noch zwei Matches bestreiten und zwar gegen Lukas Neumayer und David Pichler. Quelle: APA