Thiem erreicht gegen Bautista Agut Baastad-Viertelfinale

Dominic Thiem hat einen weiteren Meilenstein auf seinem Weg zurück von seiner Verletzung erreicht und erstmals in dieser Phase zwei Siege in Folge gelandet. Am Donnerstag setzte sich der Niederösterreicher beim ATP250-Turnier von Baastad (Schweden) auf Sand gegen den auf Nummer 20 der Weltrangliste gereihten Spanier Roberto Bautista Agut mit 7:6(5),3:6,6:4 durch und steht damit bereits im Viertelfinale.

SN/APA/BARBARA GINDL Thiem bleibt in Bastad auf Erfolgskurs

Zwei Tage nach dem Auftakterfolg über den Finnen Emil Ruusuvuori, der der erste Sieg Thiems auf der Tour seit 14 Monaten gewesen war, bekam es der Lichtenwörter im Achtelfinale mit einem härteren Gegner zu tun. Im ersten Match gegen einen Top-20-Mann seit Mai 2021 zeigte Thiem bei windigen Bedingungen einen teilweise spielerisch guten, vor allem aber kämpferisch starken Auftritt. Nächster Gegner des ehemaligen Weltranglistendritten ist am Freitag (dritte Partie nach 11.00 Uhr) der 21-jährige Argentinier Sebastian Baez (ATP-34), der Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6:2,6:3 schlug. "Ich bin sehr zufrieden, es war ein super Match gegen einen absoluten Topgegner", freute sich Thiem. "Ich war echt zufrieden, wie ich größtenteils gespielt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mit Aufschlag und Vorhand teilweise wieder Schaden anrichte. Das ist extrem wichtig für mein Spiel und gibt mir Selbstvertrauen." Seine Arbeit scheine Früchte zu tragen. "Ich habe zwei Top-50-Spieler in langen Matches geschlagen, da kann ich definitiv sagen, dass ich auf seinem sehr, sehr guten Weg zurück bin", meinte Thiem und dachte schon an die nächste Runde: "Vielleicht kann ich mich sogar noch einmal steigern." Thiem legte gut los, landete einige Winner, ließ aber in den ersten Games drei Breakchancen ungenutzt und musste beim Stand von 2:3 seinerseits die ersten Breakbälle abwehren. Das misslang, Bautista Agut stellte auf 4:2 und schließlich 5:2. Thiem agierte zu fehlerhaft, der erste Satz schien für ihn verloren. Doch er drehte im letztmöglichen Moment auf, schaffte nach einem starken Aufschlagspiel zum 3:5 das Break und kämpfte sich schließlich ins Tiebreak. Auch dort ging es knapp her, Thiem behauptete aber die Oberhoheit und holte nach 1:10 Stunden den ersten Durchgang. Das Match blieb weiter eng und vom Verlauf her ähnlich. Thiem ließ früh Breakchancen liegen, kassierte das Break zum 2:3. Es folgten viele lange, auch sehenswerte Ballwechsel, Thiem vermochte diesmal aber nicht, das Blatt zu wenden. Agut ließ sich seinen Vorteil nicht mehr aus der Hand nehmen, schaffte mit einem Break das 6:3 und den Satzausgleich. Im entscheidenden Durchgang war es dann Thiem, der sich das erste Break zum 3:2 sicherte und damit seinen Sieg einleitete. Nach 2:40 Stunden servierte der 28-Jährige zum 6:4 aus.